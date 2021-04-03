П’ятнадцять людей померло на Тернопільщині минулої доби з підтвердженим діагнозом COVID-19. А загальне число смертей від початку пандемії в регіоні сягнуло восьмиста. Лише за останній тиждень померло близько чотирьох десятків людей.

В області почастішали смертельні випадки серед молодших людей. Учора в Підволочиську помер 43-річний чоловік, а найстаршому померлому мешканцеві Теребовлі було 87 років.

“Раніше в нас середньоденна кількість смертей була на рівні 3-4. А зараз реєструємо більше десяти випадків за добу, це дуже негативна тенденція. Люди переважно помирають на другому, третьому тижні хвороби у більшості, хоча є люди, які помирають на третій, четвертий день”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За словами лікарів, зараз в області поширюється “британський” штам коронавірусу. Він значно сильніший від попереднього, частішає вражає молодших людей та призводить до летальних випадків.