База потенційних волонтерів, яка була створена у Тернополі на період дії карантину з метою попередження поширення захворювання COVID – 19 на території міста, уже налічує понад 250 осіб.

Серед зареєстрованих волонтерів 15 чоловік – це медики, які зможуть надавати своєчасну кваліфіковану лікарську допомогу.

Ми щиро дякуємо тернополянам за небайдужість та готовність прийти на допомогу у складний час і закликаємо усіх тих, хто має бажання та відчуває у собі потенціал допомогти нужденним на час пандемії коронавірусної інфекції, також стати Волонтером-COVID-19.

Щоб зареєструватися у базі потенційних волонтерів, необхідно перейти за посиланням https://bit.ly/2QsPMcq та заповнити онлайн-форму. У разі необхідності вашої допомоги, вам зателефонують.

Нагадуємо усім тернополянам, що при підозрі на коронавірус, варто звертатися на «гарячу лінію» оперативного штабу за номером 098 441 59 81.