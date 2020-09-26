Учора в обласному лабораторному центрі вірусологи провели більше тисячі ПЛР-досліджень. Відтак у регіоні підтвердилося 282 нових випадки зараження COVID-19.

44 хворих діагностували у Тернополі та 238 — у чотирнадцяти районах області. Стрімке поширення COVID-19 епідеміологи пояснюють низьким рівнем колективного імунітету.

“Пояснюється це тим, що рівень популяційного імунітету абсолютно недостатній для того, щоб припинити епідпроцес. Заходи, які пропонуються, обмежувальні, вони мають певне значення, але це не радикальний спосіб вирішення проблеми. Радикальний спосіб вирішення проблеми – це створення колективного імунітету через вакцинацію, але, на жаль, жодна країна в світі такими можливостями не володіє. Епідситуація буде ускладнюватися, я не хочу розчарувати людей, але ми маємо бути готові до того, що з початком холодного періоду, ситуацією із захворюваністю на грип та ГРВІ, ситуація з коронавірусом теж буде ускладнювати», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Минулої доби не обійшлося і без летальних випадків. З підтвердженим діагнозом COVID-19 померло троє людей: 57-річна тернополянка та двоє чоловіків — 61-річний мешканець обласного центру та 85-річний чоловік із Заліщицького району. Відтак коронавірус у нашому краї забрав життя 154 людей.

Софія Романська

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