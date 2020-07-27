Майже півсотні нових випадків COVID-19 виявили учора на Тернопільщині. Серед інфікованих — 18 тернополян, 30 — жителів районів області. Відтак у регіоні другий тиждень триває підйом захворюваності.

Минулої доби в обласному лабораторному центрі було проведено 619 досліджень методом ПЛР. Найбільше нових випадків зараження діагностували у Тернополі (18), Бережанському районі (6), Гусятинському районі (7), на Збаражчині (4). Поодинокі випадки інфікування виявили у Тернопільському, Теребовлянському, Шумському, Монастириському, Козівському районах. Як зазначив епідеміолог Володимир Паничев, здебільшого коронавірус передається через побутові шляхи зараження.

“Механізм передачі дуже добре реалізується у закритих приміщеннях. Оскільки тоді для вірусу з’являються дуже сприятливі умови. На жаль, у нас зростає показник летальності. Пов’язано це із збільшенням кількості числа заражених. Бачимо, що поширюється COVID-19 у більшості районів області і в Тернополі. У таких умовах насамперед слід звернути увагу на контроль за виконанням санітарно-епідеміологічних вимог”.

Нагадаємо, з підтвердженим діагнозом коронавірусу на Тернопільщині померло 39 людей. В основному — це особи з групи ризику. Відтак жителям краю більше 65-ти років рекомендують дотримуватися карантинних вимог, а при перших ознаках хвороби звертатися до лікарів.

Софія Романська

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