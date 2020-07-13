На Тернопільщині побільшало інфікованих COVID-19 серед медиків.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Серед причин — недостатня захищеність лікарів і медсестер у роботі з інфікованими пацієнтами.

В Україні майже третина інфікованих коронавірусом — медики. Аналогічні тенденції простежуються і на Тернопільщині.

“Останніми днями реєструємо коронавірус серед медичних працівників. Це залишається серйозним негативним показником. Виникає запитання, які причини такої ситуації. Цьому сприяє порушення санітарно-епідеміологічних правил, зокрема, соціальної дистанції, засобів індивідуального захисту, необов’язкові контакти. Перехід до адаптивного карантину багатьма людьми був сприйнятий, як відсутність карантину взагалі. Не виключено, що нам потрібно повертатися до початків нашої роботи, я маю на увазі у першу чергу просвітницьку роботу. Нам знову потрібно достукатися до всіх з пропозицією соціальної відповідальності. На превеликий жаль, збільшення захворюваності тягне за собою смертельні випадки. Ситуацією можна керувати, звичайно, не ставлячи перед собою завдання зупинити епідемію”, – каже епідеміолог Володимир Паничев.

Минулої доби в обласному лабораторному центрі провели 522 дослідження методом ПЛР. Підтвердилося 14 випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих — три особи в обласному центрі, двоє — у Бережанському районі, по одній особі у Кременецькому і Бучацькому районах, чотири людини інфікувалося у Чортківському районі і троє — в Тернопільському.

Софія Романська

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