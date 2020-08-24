138 нових випадків зараження коронавірусом виявили на Тернопільщині. Майже по три десятки інфікованих діагностували у Бережанському, Гусятинському, Тернопільському районах.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 408 досліджень методом ПЛР. Відтак у кожної четвертої протестованої людини COVID-19 підтвердився. Окрім контактних осіб раніше виявлених хворих, додалися первинні випадки зараження.

“Надто ускладнилася ситуація у Чортківському, Бережанському, Тернопільському і Гусятинському районах. Залишається напруженою ситуація в місті Тернополі. Від сьогодні обласний центр, Чортків, Бережани і Бережанський район віднесений до помаранчевої зони. Якщо рівень захворюваності зростатиме, то ці адміністративні території можуть потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки. Ми вкотре наголошуємо на тому, що необхідно дотримуватися карантинних вимог. Це захистить від зараження, а відтак збереже людські життя”, – каже головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

На Тернопільщині залишаються активними три спалахи коронавірусу. А загалом від початку епідемії було зафіксовано 10 спалахів в організованих колективах, 7 з них вже ліквідовано.

Софія Романська

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