На Тернопільщині за добу підтверджено 158 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано два летальних випадки. Померли 81-річна жінка із села Нирків Заліщицького району та 74-річний житель Бучача.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (55 осіб)
Бережанський район (14 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Шибалин – 1
• с. Рогачин – 3
Бучацький район (4 особи):
• м. Бучач – 2
• с. Трибухівці – 2
Гусятинський район (4 особи):
• м. Хоростків – 1
• м. Копиченці – 3
Заліщицький район (12 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Нагоряни – 3
• с. Нирків – 2
• с. Добрівляни – 1
• с. Синьків – 1
• с. Лисичники – 1
• с. Дуплиська – 1
Збаразький район (9 осіб):
• м. Збараж – 2
• смт Вишнівець – 1
• с. Бутин – 2
• с. Чернихівці – 4
️Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 2
• с. Млинівці – 1
• с. Калинівка – 1
• с. Мшанець – 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Яструбове – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Криве – 1
• с. Денисів – 1
Кременецький район (12 осіб):
• м. Кременець – 8
• с. Жолоби – 1
• с. Куликів – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Великі Млинівці – 1
️Лановецький район (4 особи):
• м. Ланівці – 3
• с. Лопушне – 1
Монастириський район (1 особа):
• с. Вістря– 1
Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Колодіївка – 3
• с. Климківці – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 3
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Млиниська – 1
• с. Бернадівка – 1
• с. Семиківці – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Настасів – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 3
• с. Біла – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Буцнів – 2
• с. Мишковичі – 1
• с. Лука – 1
• с. Плотича – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Підгородне – 1
Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 1
• смт Заводське – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Бриків – 1
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