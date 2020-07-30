69 нових випадків зараження коронавірусом виявили учора на Тернопільщині.

Побільшало госпіталізованих і в лікувальних закладах краю, – повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Заповненість ліжок сягає майже 27%, окремі інфекційні відділення переповнені.

Учора епідеміологи на Тернопільщині провели майже сімсот досліджень ПЛР. У Тернополі виявили 18 інфікованих, у Підволочиському районі — 6, у Монастириському — 5, у Чортківському — 13, в інших районах — поодинокі випадки зараження.

«У деяких населених пунктах ми спостерігаємо агресивність вірусу. Люди переносять хворобу набагато гірше, частішають випадки, коли необхідна киснева підтримка. На жаль, реєструємо повторні випадки зараження COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного зараження. Тому виконання карантинних вимог має стати правилом насамперед людей з групи ризику. Загалом ситуація контрольована. На сьогоднішній день ми справляємося щодо надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію».

Нагадаємо, учора відбулося засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де прийняли рішення не послаблювати карантинних вимог.

Минулої доби антирекорд коронавірусу зафіксували по Україні — було виявлено 1197 випадків зараження, це найбільше від початку епідемії.

Софія Романська

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