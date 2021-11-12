Світ

Інша проблема

Виявляється, на масові протестні зібрання можуть нині сходитися не лише противники вакцинації – їх може викликати й інша медична проблема. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці близько 70 польських міст у пам’ять про загиблу жінку. Вона померла внаслідок септичного шоку в лікарні, оскільки її позбавили права зробити аборт, незважаючи на проблемну вагітність і смертельно небезпечні ураження плоду. Медики в лікарні відтягували переривання вагітності попри на те, що плід мав дефекти, включаючи нестачу амніотичної рідини – стану, несумісного з життям. У Міністерстві охорони здоров’я Польщі оприлюднили коментар у зв’язку з масовими протестами, наголосивши, що у разі настання стану, що загрожує життю або здоров’ю вагітної, у тому числі запального процесу чи кровотечі, негайне переривання вагітності є законним. МОЗ країни наголосило на тому , що “лікарі не повинні боятися приймати очевидні рішення, виходячи зі свого досвіду і професійних знань”.

Перші з офіційним діагнозом

Від когось із місцевих фахівців довелося чути, що причиною розгулу COVID-19 стало те, що вірус якимось чином перетнув міжвидовий бар’єр і став косити людей. Це, однак, не означає, що він став більш поблажливим до наших “менших братів”. У двох гієн у Денверському зоопарку в штаті Колорадо, США, виявили коронавірус. Про це повідомила прес-служба зоопарку. Тести робила ветеринарно-діагностична лабораторія штату. Хворі тварини є першими в світі гієнами з офіційним діагнозом Covid-19. В обох спостерігаються слабо виражені симптоми, зокрема легка млявість, невеликі виділення з носа та кашель. Загалом гієни є дуже витривалими тваринами, майже нечутливими до сибірки, сказу і чуми. Працівники зоопарку очікують, що тварини повністю одужають. Ще раніше коронавірус був виявлений у тигрів та левів.

Індія і російська глушина: що спільного?

Індія, з усіма її священними коровами і фільмами з Радж Капуром і Амітабом Бачаном під завивання тамтешніх співів, зізнаюся, ніколи не були серед моїх культурних пріоритетів, але новина про те, що 33 людей загинули в одному з індійських штатів через отруєння контрафактним алкоголем, викликала певний інтерес. Адже індуїзм несхвально ставиться до цієї пристрасті, і правовірні браміни (чи брахмани), тобто представники еліти, зразково-показово ігнорують алкоголь. Але – сталося щось схоже на те, що могло статися в якійсь російській глушині. Як наслідок – начальник поліцейської дільниці та охоронець в селі були відсторонені від службових обов’язків через недбалість. Один з ймовірних продавців контрафакту помер, в той час як інший переховується. Головний міністр штату пообіцяв вжити суворих заходів щодо тих, хто визнаний винним у трагічних смертях, але висловив тривогу з приводу того, що люди продовжують вживати алкоголь під час свят.

Україна

Право на самозахист

Дивно, але застосування ЗСУ на Донбасі безпілотника турецького виробництва Bayraktar TB2 чомусь викликало хвилю обурення в наближених до Кремля російських ЗМІ. Ті, котрі самі порушують усі можливі угоди, в тому числі й міжнародні, раптом почали діяти за принципом “Чуже бачить під лісом, а свого не бачить під носом”. Проте, за словами новопризначеного міністра оборони Олексія Рєзнікова, Збройні сили України мали повне право використовувати безпілотник на Донбасі, зокрема для удару по артилерійській установці окупантів, що вела обстріл українських позицій, в результаті чого загинув військовий ЗСУ. “У тексті Мінських угод чітко записано про заборону на використання “іноземних”безпілотних апаратів”. Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми на своїй землі. І це український безпілотний апарат”, – наголосив глава Міноборони. На його думку, Україна реалізувала своє право на самозахист.

Від розчарування у нинішньому – до захоплення колишнім?

П’ятий президент України Петро Порошенко ще не прийняв рішення, чи буде балотуватися на наступних президентських виборах. “Це буде залежати не від мене, а від людей, – заявив він у своєму не позбавленому пафосу стилі, – і тоді, коли люди звернуться, я прийму рішення (“Народ покликав мене, і я прийшов”, – у схожому стилі висловлювався африканський диктатор – персонаж “ТАРС уповноважений заявити” Ю. Семенова). Зараз я такого рішення не прийняв”, – сказав Порошенко в ефірі шоу “Свобода слова” Савіка Шустера. “Звичайно, дуже приємно, коли відстань між мною і Зеленським скоротилася з 75/25% до менш ніж 10%. Це тішить амбіції, але головна мета не в цьому. Головне – що народ уже скинув рожеві окуляри, і та надія, яку вони пов’язували в 2019 році з Зеленським, повністю змінилася розчаруванням”, – сказав екс-президент. Що ж, може бути. Але… чи обов’язково деяке розчарування в нинішньому главі держави автоматично означає спалах захоплення колишнім?

Тернопілля

Споконвічно людське серед коронавірусу

Життя нашого краю, як і всього світу, нині значною мірою визначається підступами коронавірусу, отож і місцеві новини головним чином пов’язані саме з ним. Понад сотню людей оштрафували у Тернополі через перебування без масок у громадських місцях. Можна припустити, що оштрафовані поводили себе, ну вже надто нахабно – зазвичай поліцейські в подібних випадках обмежується рекомендаціями і попередженнями. Втім, навіть серед засилля COVID-19 знаходиться місце і для споконвічного людського: на одному з місцевих сайтів жваве обговорення викликало питання, чи можна займатися сексом до шлюбу. З погляду служителів церкви – це гріх, однак лікарі, як зазначається, доводять, що накопичення сексуальної енергії може бути шкідливим для здоров’я. То як бути? Мирська точка зору таки бере верх: дві третини українців вважають, що сексуальні стосунки до шлюбу – це нормально. Якось осторонь цих глибокодумних дискусій стоїть вчинок кількох місцевих дівчаток, які пожертвували своїм прегарним волоссям, віддавши його на перуки для онкохворих. Зворушує, розчулює, зволожує очі – кажу без тіні іронії…