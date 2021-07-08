Коронавірус продовжує вбивати: хвороба забрала життя ще двох тернополян. ВІДЕО

Двоє людей померли від коронавірусу за минулу добу.

Про це повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Померла 82-річна жінка та 85-річний чоловік з Тернополя, передають Т1 Новини.

Загалом, за минулу добу на ковід захворіли 5 людей з області. У Білецькій ОТГ – 1 особа, у Теребовлянській ОТГ – 1 особа, у Тернопільській міській ОТГ – 2 особи, у Хоростківській ОТг – 1 особа.

​​610 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 липня. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.