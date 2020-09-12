На Тернопільщині за добу підтверджено 288 випадків зараження вірусом COVID-19. Зареєстровано один летальний випадок. Померла 72-річна жінка із села Жолоби Кременецького району.
Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (64 особи)
Бережанський район (14 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Жуків – 2
• с. Вільховець – 1
• с. Посухів – 1
Борщівський район (13 осіб):
• м. Борщів – 9
• с. Цигани – 1
• с. Михайлівка – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
Бучацький район (28 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Трибухівці – 8
• с. Скоморохи – 2
• с. Бариш – 2
• с. Переволока – 2
• с. Підзамочок – 2
• с. Доброполе – 1
• с. Цвітова – 1
• с. Возилів – 1
• с. Новоставці – 2
• с. Жизномир – 1
• с. Космирин – 2
• с. Ліщанці – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• м. Хоростків – 1
• смт Гусятин – 2
• с. Целіїв – 1
• с. Котівка – 2
• с. Хлопівка – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Раштівці – 1
• с. Личківці – 2
Заліщицький район (33 особи):
• м. Заліщики – 15
• с. Нагоряни – 2
• с. Нирків – 2
• с. Щитівці – 2
• с. Литячі– 1
• с. Касперівці – 1
• с. Дорогичівка – 2
• с. Попівці – 1
• с. Бедриківці – 2
• с. Дунів – 1
• с. Устечко – 1
• с. Синьків – 1
• с. Шутроминці – 1
Збаразький район (17 осіб):
• м. Збараж – 6
• смт Вишнівець – 4
• с. Грицівці – 1
• с. Чернихівці – 2
• с. Кривчики – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Киданці – 1
• с. Розношинці – 1
Зборівський район (16 осіб):
• м. Зборів – 4
• смт Залізці – 4
• с. Млинівці – 1
• с. Кабарівці – 1
• с. Курівці – 1
• с. Погрібці – 1
• с. Беримівці – 1
• с. Ренів – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Загір’я – 1
Козівський район (6 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Кальне – 1
• с. Дибще – 1
• смт Козлів – 1
• с. Денисів – 1
Кременецький район (15 осіб):
• м. Кременець – 6
• с. Жолоби – 4
• м. Почаїв – 3
• с. Сапанів – 1
• с. Нова – 1
️Лановецький район (11 осіб):
• м. Ланівці – 7
• с. Юськівці – 3
• с. Борщівка – 1
Монастириський район (9 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Гранітне – 1
• с. Високе – 1
• с. Вербка – 1
• с. Ковалівка – 2
Підволочиський район (17 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 4
• с. Колодіївка – 4
• с. Терпилівка – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Клебанівка – 1
• с. Магдалівка – 3
Підгаєцький район (5 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Носів – 1
• с. Лиса – 1
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (3 особи):
• с. Конопківка – 2
• с. Дворіччя – 1
Тернопільський район (9 осіб):
• с. Красівка – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Смиківці – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Біла – 1
• с. Байківці – 1
• с. Романівка – 1
• с. Грабовець – 2
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Пробіжна – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Свидова – 1
Шумський район (9 осіб):
• с. Потуторів – 2
• м. Шумськ – 2
• с. Мала Іловиця – 1
• с. Боложівка – 3
• с. Тилявка – 1
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