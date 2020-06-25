Після тривалого періоду стабільної епідемічної ситуації у Монастириському районі знову почали виявляти коронавірус.

Минулої доби там підтвердили два випадки зараження COVID-19: один у селі Гончарівка, інший – у Монастириськах. Наразі лікарі та поліціянти проводять епідрозслідування.

«На Монастирищину повернувся коронавірус. Маємо першого інфікованого. Послаблення карантину збільшило кількість контактів між людьми та відповідно потягнуло ріст захворювань. Дотримуйтеся соціальної дистанції та обмежень так, як дотримувалися раніше. Зведіть до мінімуму контакти. Шукайте форми економічної взаємодії у такі способи, які дозволять максимально вберегтися» – повідомив голова Монастириської ОТГ Андрій Старух.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу на Тернопільщині розпочалася з Монастириського району. Станом на сьогодні там лабораторно підтверджено 197 випадків. COVID-19 забрав життя чотирьох мешканців району.

Софія Романська

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