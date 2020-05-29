Минулої доби у Тернополі вивили COVID-19 у двох осіб. Відтак кількість інфікованих коронавірусом збільшилася до 102. 86% із числа захворілих одужали.

Показник захворюваності у Тернополі нижчий від середнього обласного і державного рівня, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загалом спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності.

«Показник захворюваності нижчий від середнього обласного і державного. Одужало 86% із числа захворілих — це один з кращих показників в Україні. Показники інцидентності в місті складають 1,4 на сто тисяч на тиждень, що у вісім разів нижче від гранично допустимого рівня, який визначений Кабміном. За період спостереження, станом на вчора методом ПЛР обстежено 2146 осіб. Спостерігаємо стабільну динаміку до зниження захворюваності за підозрами і лабораторно підтвердженими випадками. Маємо нижчі від загальнодержавних і обласних показники летальності. Нижчі показники інцидентності. Це дозволяє виконувати раніше заплановані заходи адаптивного карантину, а також вводити інші послаблення протиепідемічних заходів, передбачених Кабінетом міністрів з першого червня цього року».

Додамо, з першого червня у Тернополі вводять чергові послаблення карантину. Зокрема, дозволять працювати спортивним школам, залам, відновлять роботу деякі навчальні заклади.

Софія Романська

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