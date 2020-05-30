П’ятнадцять нових випадків зараження коронавірусом виявили минулої доби на Тернопільщині. Серед них — двоє інфікованих жителів обласного центру. Також додалися випадки захворювання у північних районах області.

Від початку епідемії на Тернопільщині проведено майже дванадцять тисяч ПЛР-досліджень, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Учора здійснили 335 досліджень, у п’ятнадцяти випадках COVID-19 підтвердився. Відтак після тривалого періоду стабілізації епідемічної ситуації, спостерігається підйом захворюваності.

“Всього за період спостереження зареєстровано підозр на COVID-19 2264. Кількість підтверджених випадків і підозр протягом останнього тижня була стабільною. Щодоби кількість підозр не перевищувала 27 — 28, а кількість лабораторно підтверджених випадків коливалася від двох до п’яти випадків. Упродовж останніх двох днів спостерігаємо збільшення кількості підозр та виявлених випадків. Станом на 30 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1160 випадках діагноз лабораторно підтверджений: 1079 випадків – дорослі, 81 випадок — діти”.

Додамо, на Тернопільщині вже подолало коронавірус 905 осіб. А також в 11 людей виявили антитіла до вірусу. У регіоні заплановане масове тестування, яке покаже рівень колективного імунітету до COVID-19.

Софія Романська

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