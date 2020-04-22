Сьогодні перший випадок коронавірусу виявили у Підволочиському районі. Там захворів житель села Галущинці. Поліція та епідеміологи визначають коло контактних осіб.

Як повідомили у Підволочиській селищній раді, результати аналізу інфікованого чоловіка з’явилися сьогодні близько одинадцятої години. До завтра планують протестувати людей, з якими він контактував.

Наразі в області спостерігається тенденція щодо збільшення кількості хворих на коронавірус. За прогнозами епідеміологів, пік COVID-19 у нашому регіоні ймовірний у вкінці квітня або у травні. Відтак дотримання карантинних заходів дозволяє стримати стрімкий ріст заражених. Втім, уникнути інфікування коронавірусом більшості людей буде складно, – вважає професор кафедри епідеміології медичного університету, лікар-інфекціоніст Василь Копча. Він припускає, що коронавірусом перехворіє близько вісімдесяти відсотків жителів нашого краю.

“Закони епідеміології такі, що будь-яка епідемія закінчується тоді, коли з’являється понад 70% імунного населення. Тоді вірус не має середовища для свого поширення, епідемія гасне. Ми досягнемо такого рівня, коли понад 70% людей набудуть імунітет. Імунітет може бути поствакцинний, оскільки вакцини немає і найближчому часі її не буде, то можна розраховувати тільки на імунітет другого виду – післяінфекційний. Після перенесеної хвороби сформується імунітет, люди вже будуть несприйнятливі до цього вірусу. Говорити про те, скільки людей вже мають імунітет, можна тільки після відповідних лабораторних досліджень. Ймовірно таких людей набагато більше від офіційно відомої статистики”.

Лікарі наголошують: коронавірус небезпечний насамперед для людей літнього віку, а також осіб із супутніми захворюваннями. Чимало молоді може перенести цю інфекцію без жодних симптом.

Софія Романська

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