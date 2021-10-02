Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксували минулої доби на Тернопільщині.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
Померли:
жінка 62 р., Чортківський район;
жінка 82 р., Тернопільський район;
чоловік 84 р., Тернопільський район;
чоловік 78 р., Тернопільський район;
жінка 83 р., Тернопільський район;
жінка 94 р., Чортківський район;
жінка 58 р., Кременецький район;
Загалом протягом доби зафіксували 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 238 людей.
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