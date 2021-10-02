Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксували минулої доби на Тернопільщині.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Померли:

жінка 62 р., Чортківський район;

жінка 82 р., Тернопільський район;

чоловік 84 р., Тернопільський район;

чоловік 78 р., Тернопільський район;

жінка 83 р., Тернопільський район;

жінка 94 р., Чортківський район;

жінка 58 р., Кременецький район;

Загалом протягом доби зафіксували 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 238 людей.