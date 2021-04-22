Одинадцятий день поспіль в області зберігається тенденція до зниження захворюваності на «Ковід-19».

За добу в середньому одужує 500 осіб, а виявляють хворобу у 250-260. Зменшилась і кількість летальних випадків – в середньому шість за добу. Знизився відсоток завантаженості ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус.

Про це під час засідання оперативного міського штабу розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

– Тенденція щодо зниження захворюваності буде продовжуватися до першої декади травня, – додав Володимир Паничев. – З кінця першої декади травня можливий підйом захворюваності. Є два варіанти перебігу подій. Незначне підвищення з досягненням показників 200-250 випадків по області, або в разі завезення на територію області штамів неєвропейського походження, які ще не циркулювали в нашому регіоні, тоді можемо очікувати складніший перебіг подій. На сьогодні у нас стійка тенденція до зниження захворюваності, до покращення всіх показників, які використовуються для оцінки епідпроцесів.

Враховуючи наведені дані епідеміолог рекомендував послабити певні заходи, які були введені у попередній період. Але протиепідемічні заходи в основній частині мають відповідати обмеженням, які вводяться для зони, в якій перебуває область. Ситуація серед дітей та працівників освіти є стабільною, що також дає можливість скасувати обмеження в системі освіти. У результаті оперативним штабом були прийняті відповідні рішення.