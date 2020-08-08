45 нових випадків коронавірусу виявили минулої доби на Тернопільщині.

Географія нових випадків зараження розширилася на дев’ять районів. В обласному центрі діагностували 12 інфікованих COVID-19.

До регіону повернулася негативна тенденція коронавірусу. За словами вірусологів, епідемічний процес у краї проходить хвилеподібно. Відтак кожних 7-9 днів спостерігається підвищення рівня захворюваності.

“У Тернополі люди тотально не дотримуються вимог карантину. Кожного дня спостерігаємо, як ресторани переповнені, скупчення людей на ринках і в торгових закладах. Ігнорується дистанція та засоби індивідуального захисту. Загалом критично ставлюся до того, щоб носити маску на вулиці, це необґрунтовано. У закритих приміщеннях використовувати її необхідно, оскільки ймовірність зараження у закритому приміщенні збільшується. У нас рівень колективного імунітету до коронавірусу залишається незначним. Досі однозначно немає відповіді, який імунітет у людей, які цю хворобу перенесли. ВООЗ стверджує, що близько 5% людей в світі імунні до цього коронавірусу. Аби рівень поширення вірусу знижувався, потрібно аби імунними були не менше 60% – 80% людей”, – каже лікар-інфекціоніст, професор ТНМУ ім. І. Горбачевського Василь Копча.

Учора епідеміологи провели понад шістсот досліджень методом ПЛР. Найбільше хворих виявили у Бережанському, Бучацькому, Тернопільському районах. Також зріс рівень заповненості лікувальних закладів хворими на COVID-19.

Софія Романська

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