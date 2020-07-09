11 хворих на коронавірусну інфекцію виявили на Тернопільщині за останню добу.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 9 липня на Тернопільщині 2153 випадки COVID-19, 31– летальний, 1343 людей одужало.

м. Тернопіль – 491 (130 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 9 (6 одужало, 1 летальний)

Борщівський район – 18 (14 одужало)

Бучацький район – 96 (82 одужало, 1 летальний)

Гусятинський район – 56 (22 одужало)

Заліщицький район – 61 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 105 (60 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 17 (5 одужало)

Козівський район – 67 (50 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 428 (360 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 113 (39 одужало)

Монастириський район – 209 (190 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 14 (7 одужало)

Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)

Теребовлянський район – 19 (17 одужало)

Тернопільський район – 141 (79 одужало)

Чортківський район – 98 (63 одужало)

Шумський район – 205 (160 одужало, 9 летальних).

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