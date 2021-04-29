311 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 29 квітня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:

  • жінка 71 р. м. Збараж
  • чоловік 61 р. Кременецький район смт Вишнівець
  • чоловік 84 р. м. Борщів
  • жінка 64 р. Тернопільський район с. Мшанець
  • жінка 72 р. м. Заліщики
  • чоловік 63 р. Тернопільський район с. Іванівка
  • жінка 69 р. м. Тернопіль
  • жінка 79 р. м. Тернопіль

Одужало 646 осіб.