311 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 29 квітня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:
- жінка 71 р. м. Збараж
- чоловік 61 р. Кременецький район смт Вишнівець
- чоловік 84 р. м. Борщів
- жінка 64 р. Тернопільський район с. Мшанець
- жінка 72 р. м. Заліщики
- чоловік 63 р. Тернопільський район с. Іванівка
- жінка 69 р. м. Тернопіль
- жінка 79 р. м. Тернопіль
Одужало 646 осіб.
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