Коронавірус на Тернопільщині: інфекція уже вбиває десятками

Одинадцять летальних випадків зареєстрували на Тернопільщині минулої доби.

Про це повідомили в ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Померли:

жінка 81 р., Чортківский район;

жінка 58 р., Чортківский район;

чоловік 60 р., Тернопільський район;

чоловік 65 р., Тернопільський район;

чоловік 49 р., м. Тернопіль;

жінка 59 р., м. Тернопіль;

чоловік 89 р., м. Тернопіль;

жінка 80 р., Тернопільський район;

жінка 59 р., Тернопільський район;

жінка 62 р., Чортківський район;

жінка 69 р., Чортківський район.

Загалом за добу зафіксували 155 новий випадків коронавірусної хвороби. Одужало 158 людей.