Одинадцять летальних випадків зареєстрували на Тернопільщині минулої доби.
Про це повідомили в ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
Померли:
- жінка 81 р., Чортківский район;
- жінка 58 р., Чортківский район;
- чоловік 60 р., Тернопільський район;
- чоловік 65 р., Тернопільський район;
- чоловік 49 р., м. Тернопіль;
- жінка 59 р., м. Тернопіль;
- чоловік 89 р., м. Тернопіль;
- жінка 80 р., Тернопільський район;
- жінка 59 р., Тернопільський район;
- жінка 62 р., Чортківський район;
- жінка 69 р., Чортківський район.
Загалом за добу зафіксували 155 новий випадків коронавірусної хвороби. Одужало 158 людей.
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