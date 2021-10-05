Одинадцять летальних випадків зареєстрували на Тернопільщині минулої доби.

Про це повідомили в ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Померли:

  • жінка 81 р., Чортківский район;
  • жінка 58 р., Чортківский район;
  • чоловік 60 р., Тернопільський район;
  • чоловік 65 р., Тернопільський район;
  • чоловік 49 р., м. Тернопіль;
  • жінка 59 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 89 р., м. Тернопіль;
  • жінка 80 р., Тернопільський район;
  • жінка 59 р., Тернопільський район;
  • жінка 62 р., Чортківський район;
  • жінка 69 р., Чортківський район.

Загалом за добу зафіксували 155 новий випадків коронавірусної хвороби. Одужало 158 людей.