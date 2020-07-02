Майже три десятки нових випадків COVID-19 діагностували учора на Тернопільщині.

Побільшало інфікованих в обласному центрі, Тернопільському, Лановецькому, Збаразькому, Зборівському, Козівському, Монастириському районах.

В обласному лабораторному центрі провели майже сімсот досліджень методом ПЛР, – повідомив епідеміолог Володимир Паничев. Відтак географія нових випадків розширилася.

«Інтенсивний показник захворюваності в області складає 184,1 випадки на сто тисяч населення. Середньоукраїнський — 102,6 випадки. Найвища захворюваність зареєстрована у Монастириському, Кременецькому, Шумському районах. Показник міський складає 185,7, тобто дещо перевищує середньообласний. Достатньо високі показники захворюваності від 100 до 180 у Козівському, Збаразькому, Бучацькому, Лановецькому районах».

За інформацією міністерства охорони здоров’я, в Україні за минулу добу зафіксовано 889 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 38 у дітей та 63 у медичних працівників. Госпіталізовано 221 особу. З підтвердженим діагнозом COVID-19 померло 12 людей.

Софія Романська