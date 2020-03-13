Світ

Коронавірус замахнувся на святе

Зловісний коронавірус із диявольською підступністю нещадно вразив одну з найбільших туристичних принад Європи – Італію. Та так, що в країні оголошено загальнодержавний карантин. Італійцям настійливо пропонується сидіти вдома і не висовувати носа за поріг. Щось подібне, можливо, спостерігалося під час спалахів чуми чи холери в часи Середньовіччя. За останню добу в країні померло близько 100 людей, а всього підтверджено близько 8 тис. випадків зараження. Через загрозу поширення Covid-19 попередньо до 3 квітня призупинено те, що у італійців має статус майже релігійного поклоніння – футбольна Серія А. Про це повідомив прем’єр-міністр Джузеппе Конте. “Заходи, вжиті на півночі країни, будуть застосовуватися в усій Італії. Немає жодних підстав для продовження спортивних заходів, навіть фанати повинні взяти це до уваги”, – повідомив глава уряду. Більше того – Італія збирається просити УЄФА перенести на декілька тижнів початок Євро-2020, матч-відкриття якого має відбутися 12 червня в Римі. А вчора стало відомо, що єврочемпіонат взагалі можуть перенести на наступний рік. Mamma mia…

Королева втомилася

Пригадуєте, як у “Івані Васільєвичі”, який змінив професію, підпилий лже-цар бідкався цариці, що у нього робочий день ненормований і що йому не гріх би й молоко видавати за шкідливість? Втомлюватися, як виявилося, можуть не лише російські самодержці. Королева Великобританії Єлизавета ІІ взяла короткотривалу відпустку за станом здоров’я, яке у 93-річної номінальної правительки Туманного Альбіону останнім часом погіршилося. Отож лікарі порадили їй “відпочинок на природі”. Погіршитися дорогоцінному здоров’ю королеви було від чого. Ситуація з виходом Британії зі складу ЄС; скандал з внуком принцом Гаррі та його дружиною М. Маркл, які оголосили про намір відмовитися від титулів і привілеїв і оселитися в Канаді. Спершу це викликало обурення Єлизавети, але пізніше вона все ж пробачила улюбленого внука. Тепер же від усіх цих малоприємних подій настала втома, через яку Її Величність і вирішила усамітнитися в одній з резиденцій за межами Лондона…

Юридична машина розкручується

Західна юридична машина розкручується досить повільно. Ще 17 липня 2014 року над містом Шахтарськ Донецької області був збитий “Боїнг-777”, що належав “Малайзійським авіалініям”, і лише тепер у Нідерландах розпочалися судові слухання у цій справі. А сам процес обіцяє затягнутися на 4-5 років. Підозрюваних у катастрофі судять саме в цій країні та за її законодавством, оскільки жертвами катастрофи стали переважно нідерландці. “Підозрюваних судять” мало б звучати доволі грізно для них, якби вони були присутні в судовій залі, однак жоден із головних обвинувачуваних (росіяни С.Дубінський, О.Пулатов, І.Гіркін та українець Л.Харченко) не зволив з’явитися на процесі, а очікувати, що їх туди силоміць доставить Росія, де вони переховуються, не доводиться. Боятися постати перед суддями у названих осіб є через що: вони обгрунтовано підозрюються в транспортуванні ЗРК “Бук” з Росії до України і назад, віддачі наказу про запуск ракети по пасажирському лайнеру а також в тому, що допомагали ховати установку після катастрофи МН17, тобто послідовній участі у злочині від початку до кінця. Росія ж, попри численні й переконливі докази, досі звично заперечує свою участь у злочині.

Україна

Зміни назріли

Після грунтовних кадрових змін у Кабінеті міністрів Президнент Володимир Зеленський визнав за необхідне вказати на причини цих пертурбацій. За його словами, він був просто зобов’язаний відреагувати на ефективність роботи уряду (слово “ефективність”, очевидно, слід розуміти умовно – І.Д.). Зміни, на думку глави держави просто необхідно було здійснити, оскільки вони назріли і з ними важливо було не запізнитися. Президент також підкреслив, що кадрові перестановки в уряді жодним чином не вплинуть на курс реформ, зокрема, напрямок України на євроінтеграцію. І що сам уряд нині позбавлений впливу олігархів (та ну! – І.Д.). “Я не планую міняти жодної людини, яка працює справедливо й ефективно”, – заявив В. Зеленський. Він додав, що українська влада й надалі націлена на втілення реформ, співпрацю з Міжнародним валютним фондом і запровадження земельної реформи.

“Висмоктані” підозри

Виконувач обов’язків Генерального прокурора Віктор Чумак, схоже, вирішив продемонструвати, що колишніх начальників не лише поливають брудом, а й можуть виявляти до них лояльне ставлення. Він заявив, що підозри Петру Порошенку, які підготувало ДБР, не були підписані екс-Генпрокурором Русланом Рябошапкою через те, що вони були необгрунтованими і фактично “висмоктаними з пальця”. “Ми не гальмували жодної справи, але і не підписали жодної підозри, якщо вона не була вивірена до останньої літери… Якщо ж ти підписуєш необгрунтовану підозру і суд її визнає такою, ти відповідаєш у кримінальному порядку за незаконне притягнення до відповідальності”, – сказав В. Чумак. За його словами, підозри, які ДБР висунуло щодо П. Порошенка, неможливо було навіть виправити через “юридичну нікчемність звинувачень”. В Чумак нагадав, що був політичним опонентом П.Порошенка, але, на його думку, це не привід підписувати незаконні документи.

Тернопіль

Переважала жіноча тема

Напевно, з нагоди Міжнародного жіночого дня у повідомленнях про події на Тернопіллі переважала жіноча тема. Зокрема, мешканці й мешканки нашого славного краю заїхали аж до Києва, щоб там на Михайлівській площі вимагати заборонити… аборти. Ініціатива, може, й благородна, але… дивлячись на декого з навколишніх істот, слухаючи їхню мову і читаючи на сайтах їхні “перли”, щиро шкодуєш, що їхнім матусям свого часу не прийшла в голову рятівна думка – зробити отой аборт… Тим часом правоохоронці одного з райцентрів бадьоро відрапортували про розкриття серйозного злочину: затримання чоловіка, який продавав за 50 грн. календар з фотознімками “порнографічного характеру” (цікаво, чи збирали комісію для визначення різниці між порнографією і еротикою?). Втім, покарання не забарилося – штраф 850 грн., очевидно, з конфіскацією бісівської продукції. Що цікаво – дехто з членів нещодавно затриманої зграї наркоділків, можливо, взагалі вийде сухим з води, а тут ось… Соцмережі не забарилися з коментарями, серед яких: “Злочин року!”, “Все. Корупцію в Україні подолано”.

Ігор Дуда