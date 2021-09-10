Світ

Шкідливий гуманізм

Це схоже навідоме “Пригріти змію за пазухою”, але західні демократії продовжують виявляти гуманізм, який опісля, буває, добряче шкодить їм. Німеччина евакуювала з Афганістану співробітників організацій ЄС та НАТО, журналістів, правозахисників та інших осіб, які потребують захисту. Однак серед прибулих виявилися й люди, які “становлять потенційну загрозу безпеці”. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ країни. Глава німецького МВС Горст Зеегофер заявив, що серед евакуйованих є люди, яких засудили за насильство чи викрили в підробці документів. Він також додав, що потенційні злочинці змогли скористатися хаосом в аеропорту Кабула. “Деякі з них повністю підробили документ, і ні в кого вже не було належного контролю над ситуацією”, – зазначив політик. Чотирьох евакуйованих з Кабула раніше вже депортували з ФРН. Імена кількох прибулих афганців фігурували в списках німецького центру боротьби з тероризмом. Словом, “Herzlich Willkomen!” – “Ласкаво просимо!”.

Боротьба з коронавірусом по-в’єтнамськи

За що можна отримати 5-річний термін ув’язнення? Виявляється, не лише за те, що збив когось на дорозі, провернув якусь банківську аферу чи віз у своєму багажі пакетик підозрілого порошку. Суд у В’єтнамі засудив громадянина країни до п’яти років тюрми за порушення суворих правил щодо карантину через COVID-19 і поширення вірусу. Як повідомляється, чоловік повернувся в провінцію зі столиці країни Хошиміну і порушив правила 21-денного карантину. Як наслідок, він заразив вісім осіб, одна з яких померла. Крім цього, у В’єтнамі засудили ще двох осіб до 18 місяців і двох років позбавлення волі умовно за тими ж звинуваченнями. Країна вважається однією з найбільш успішних в плані подолання коронавірусу в світі завдяки масовому тестуванню, агресивному відстеженню контактів, жорстким обмеженням на кордоні і суворому карантину. Додам від себе: в’єтнамську дієту (смажений оселедець, щуряче м’ясо) скуштувати не дуже хочеться, а от впровадити у нас оті їхні агресивні відстеження і жорсткі обмеження, думається, було б незайве…

Україна

Врожайна пора

Щороку у вересні українське місто Умань Черкаської області приймає паломників-хасидів з усього світу, які збираються на святкування іудейського Нового року (Рош га-Шана) біля могили свого духовного вчителя цадика Нахмана. Після минулорічних карантинних обмежень близько 50 тисяч іудеїв хочуть нині, як мовиться, “відірватися” сповна. Для того, щоб тримати їхні веселощі, підігріті алкоголем (мимоволі пригадується фраза ювеліра з “Ад’ютанта його превосходительства”: “Это такая редкость в еврейской семье – сын-пьяница”), більш-менш в рамках дозволеного, залучено понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Їм на підмогу прибули 11 поліцейських з Ізраїлю. З метою хоча б мінімального дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм в Умань доставили 190 тисяч медичних масок та майже 20 тисяч антисептиків. Для тих місцевих мешканців, які здають приїжджим житло, це, напевно, “врожайна пора”, але іншим містянам не виключено, спадає на думку: “А чи не міг той цадик Нахман бути похованим деінде”?

До школи – з екзотичним знаряддям

“Вчителько моя, зоре світова, де тебе питать, де тебе зустріти?”, – такі питання, вочевидь, не стояли перед 19-річною полтавчанкою. Вона точно знала, де перебувають її вчительки. Отож і завітала в свою колишню школу. Завітала не з букетом квітів, а з доволі екзотичним знаряддям – арбалетом, який, як з’ясувалося, їй подарували батьки на день народження (ну справді – що ще дарувати любій донечці?). Дівчині, за її словами, наснилося, що вона повинна когось вбити. От і вистрілила в учительку української мови і в її колегу – викладачку зарубіжної літератури. Остання, попри поранення, має деякі підстави для професійного задоволення – її учениця, вочевидь, добре засвоїла, як воювали в епоху Середньовіччя. Поранених педагогів госпіталізували; одна з них отримала поранення в руку а друга – в спину. Дівчину вдалося оперативно затримати і їй призначили медичне обстеження, щоб встановити, чи перебувала вона на момент шкільної стрілянини в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “Замах на умисне вбивство”. О, часи, о звичаї…

Зовнішні фактори

Мерів українських міст знаходять у їхніх житлах зі смертельними вогнепальними пораненнями нечасто, отож зрозумілою є увага громадськості до загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова, що сталася 15 серпня. Свою думку з цього приводу висловив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, попередні дані розслідування дають підстави припустити, що міський очільник таки наклав на себе руки. “Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і були виявлені серйозні зловживання. Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В даному випадку – мер”, – зазначив міністр. Він також додав, що не можна говорити про будь-який тиск на слідство і що найближчим часом поліція надасть інформацію з приводу причин смерті Павлова.

Тернопілля

Що у лісі здохло

Наче сильний грім вдарив над тихим Тернопіллям. Або ж, як кажуть в народі, щось велике в лісі здохло. Вищий антикорупційний суд засудив до 6 років ув’язнення екс-голову райсуду – з повним набором конфіскації і позбавленням права протягом трьох років займати певні посади. Причина – хабар, він, рідненький, ну як же без нього? Але не встигла спільнота порадіти (“Нарешті!”), як з’явилися повідомлення на сайтах, що не все в цій справі зрозуміло і “чисто”. І що служителя Феміди, можливо, просто підставили – на знак глибокої вдячності, чи то пак – помсти. Не все зрозуміло і з плануванням наших помешкань – інакше з якого дива молодий чоловік, нехай і спросоння, переплутав двері кімнати з вікном? Крокнув бідолаха – і замість, можливо, полегшення для сечового міхура отримав політравму, ушкодження хребта і шиї. “Двері” виявилися трохи зависоко – на другому поверсі. Але це – з розряду ексцесів. Щодо звичних пригод, то їхня частота залишається стабільно високою попри збільшення штрафів: у серпні на дорогах Тернопільщини трапилося 267 дорожньо-транспортних пригод. Як наслідок, 8 людей загинули, ще 117 отримали травми. 26 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку…