Коронавірус виявили в одного з працівників Тернопільської облдержадміністрації.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук.

За інформацією політика, небезпечну інфекцію підхопив працівник одного з управлінь ОДА, а також його родичі. Відтак, у стінах “білого дому”, за словами Мосійчука, зараз паніка.

Зазначимо, що кількість випадків захворювання на коронавірус на Тернопільщині уже перевищила півтисячі.

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