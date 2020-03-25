Стародавні греки, як відомо з історії, на час проведення своїх олімпіад припиняли усілякі міжусобні війни.

Щасливі люди – вони не знали усіляких коронавірусів, а їхні філософи на кшталт Епікура, хильнувши доброго вина і закусивши маслинами, могли віддаватися роздумам про шкоду переїдання і про те, що”ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти”.

Тепер часи змінилися, і уже не Олімпіади диктують народам стиль поведінки, а невидимі оку могутні вороги диктують свою волю Олімпіадам. Досхочу познущавшись над людством і світовим спортом зокрема, проникнувши в організм цілого ряду відомих його представників (днями стало відомо, що COVID-19 виявлено у відомого турецького тренера Фатіха Теріма), підступний, безжалісний і всеохоплюючий вірус завдав світовому спортивному руху удару просто під здуховину: літня Олімпіада-2020 в Токіо, як і раніше Євро-2020, перенесена на рік. Така угода досягнута між урядом Японії та Міжнародним олімпійським комітетом. Віце-прем’єр і міністр фінансів Японії Таро Асо заявив з цього приводу: “Навіть якщо нам вдасться стримати спалах коронавірусу, Олімпійські ігри цього літа не матимуть сенсу, якщо інші країни не зможуть відправити до нас своїх спортсменів. Бажано провести Олімпіаду в умовах, коли всі почуватимуть себе в безпеці та щасливими”.

Японці – народ передбачливий, і їхній оргкомітет Олімпіади вже деякий час тому почав опрацьовувати можливі варіанти переносу Ігор, хоча офіційні керівництво країни увесь цей час підкреслювало, що все має відбутися згідно з планом, а президент МОК Томас Бах нещодавно заявив, що до старту Олімпіади ще більше 4 місяців, отож час “оцінити ситуацію” ще є. Йшлося також про можливе перенесення олімпійських змагань на місяць-півтора. Такий сценарій був би можливим, якщо б з’явилися ознаки того, що пандемія йде на спад і потрібно вичекати лише декілька тижнів. Однак такі не дуже певні ознаки нині помітні хіба що в Китаї. Отож вже через кілька днів Т.Бах вирішив відмовитися від недоречного оптимізму і заявив, що МОК почав “серйозно працювати над варіантами переносу Олімпіади-2020”. До того ж, зовсім не останні в літніх видах спорту Австралія і Канада ще раніше заявили, що їхні атлети не братимуть участь у цьогорічній токійській Олімпіаді.

Керівництво Японії та МОК також дійшло згоди щодо того, що олімпійський вогонь, доставлений з Греції, залишатиметься в “Країні сонця, що сходить”. І що Ігри наступного року збережуть свою назву: Олімпійські та Паралімпійські ігри Токіо-2020. Загалом, літні ОІ переносяться (чи відміняються) уже в четвертий раз. Раніше причиною їхніх відміни були лише світові війни: 1916 (Берлін), 1940 (Токіо), 1944 (Лондон). І ось знову Токіо. Щось не щастить японцям…

Ігор Дуда