Майже півсотні випадків коронавірусу діагностували на Тернопільщині учора.

Серед інфікованих – 21 житель обласного центру. Також COVID-19 виявили у дрібних населених пунктах Бережанського, Збаразького, Теребовлянського районів.

На Тернопільщині зберігається нестійка епідемічна ситуація. COVID-19 почали виявляти навіть у віддалених невеликих селах. Додали значну кількість хворих спалахи, які виявили в області минулого тижня, – зазначив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. Також чи не щодня епідеміологи діагностують первинні випадки зараження.

«Минулої доби маємо 49 позитивних випадків зараження вірусом COVID-19. Загалом було проведено понад шістсот досліджень. Бачимо, що географія нових випадків розширюється. Зокрема, нові первинні випадки зараження виявлено у Бережанському, Збаразькому, Підволочиському, Теребовлянському районах. Значну кількість заражених маємо у Тернопільському районі. Вплинув на рівень захворюваності і спалах, який було виявлено цього тижня у геріатричній установі. Також за минулу добу додався 21 випадок зараження і в Тернополі. Заповнено 41,9% ліжок закладів охорони здоров’я першої хвилі, які передбачені для надання стаціонарної медичної допомоги хворим з СOVID-19. Тому зараз розглядаємо питання щодо розгортання ліжок другої хвилі. Таке питання стоїть через значну кількість хворих, яку виявляємо останнім часом».

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні учора діагностовано 1732 випадки зараження коронавірусом. Це найбільше від початку епідемії.

Софія Романська

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