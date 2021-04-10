Понад півтисячі нових випадків коронавірусу зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Найбільше хворих виявили у Тернопільському районі. За словами епідеміологів, COVID-19 добрався до найбільш віддалених населених пунктів краю.

Епідемічна ситуація у краї стабільно складна, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Щодоби в регіоні реєструють понад півтори тисячі підозр коронавірусу за клінічними ознаками.

“На превеликий жаль мушу констатувати, що ситуація з коронавірусом в області лишається складною. Можемо сказати, що вона є стабільно складною. На підтвердження такої оцінки наведу наступні факти: щоденна захворюваність в області реєструється на високих цифрах, кількість лабораторно підтверджених випадків щоденно сягає 500 випадків, а якщо брати до уваги підозри за клінічними ознаками, то це в межах півтори тисячі в останні дні. Кількість людей, що продовжують хворіти, щоденно теж на превеликий жаль збільшується. Не дивлячись на те, що частина людей одужала, все ж таки в щоденному режимі кількість людей, що одночасно хворіє збільшується”.

Наразі в області з хворобою бореться понад десять тисяч жителів краю. Півтори тисячі хворих перебувають у лікувальних закладах у важкому стані.