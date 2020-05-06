Коронавірус добрався і до місць позбавлення волі. У двох осіб, які перебувають під вартою, підтвердили COVID-19.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Інфікованих коронавірусом арештантів ізолювали та надають їм необхідну медичну допомогу. У місцях їхнього перебування провели з дезінфекцію.

«Коронавірус виявлено у двох людей, які перебувають під вартою, а також у десятьох поліцейських. Ситуація напружена, враховуючи те, що поліція працює у посиленому режимі. Звертаюся до всіх жителів Тернопільської області, дотримуйтеся карантинних норм. Також хочу звернутися до органів місцевого самоврядування: не лише поліція повинна контролювати дотримання санітарно-епідеміологічних норм населенням. Кожен представник місцевого самоврядування уповноважений як і притягувати до адміністративної відповідальності, так і складати адміністративні протоколи. В будь-якому разі необхідно реагувати на такі порушення».

На Тернопільщині через порушення карантину складено понад сотню адміністративних протоколів. Більшість з них вже скеровано до судів. Порушники змушені сплатити штрафи від 17 до 34 тисяч гривень.

Софія Романська