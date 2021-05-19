Більше місяця минуло з часу, коли в один день Іван Мосьондз став одночасно батьком і вдівцем. Його дружина на восьмому місяці вагітності потрапила до обласного перинатального центру з діагнозом коронавірус та загрозою передчасних пологів.

За словами чоловіка, її мали впродовж 5 днів «прокапати». Сатурація була 95 %, на 4 поверх сама пішла, ні задишки не було, нічого. Пневмонії в неї на той час не було, йдеться в сюжеті Т1 Новин.

Через карантин відвідувати свою жінку Іван не міг. Тому, про її самопочуття та умови в палаті дізнавався лише зі слів Зоряни. Востаннє з дружиною чоловік говорив 3-го квітня. Жінка хотіла, щоб її забрали додому. На п’яте квітня були заплановані чергові аналізи. Але сталося все зовсім не так. Дружині зробили кесаревий розтин. Після цього Зоряна Мосьондз до тями так і не прийшла.

У заключенні про смерть медики зазначили причиною – ускладення від ковіду. І це основне, у що не вірить чоловік породіллі. Бо в медичній історії Зоряни, яку спершу навіть не хотіли видавати родичам, багато правок.

Тому, чоловік прагне розібратися у ситуації. Адже він вважає, що його дружина померла не від ускладнень ковіду, а від недбальства медиків. В обласному перинатальному центрі мають свою версію обставин.

Генеральний директор Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук розповів, що для цієї пацієнтки у лікарні робили все можливе і неможливе. Були залучені спеціалісти, анестезіологи з різних міст, які підтверджували правильність нашої тактики лікування. Проте, ковід за кілька днів дав серйозні ускладнення. Жінку підключали до ШВЛ. А далі, на консиліумі, медики вже вирішували кесарити жінку і рятувати насамперед дитину.

За словами медиків, про родорозрішення і рішення консиліуму попереджали рідних породіллі.

Але Іван Мосьондз запевняє, що про це довідався вже після смерті дружини. Обставини смерті мають з’ясувати в обласному управлінні охорони здоров’я. Проте, за більш ніж місяць після смерті Зоряни Масьондз, усі документи і матеріали з перинатального досі не передали. Про це зазначила начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Зараз Іван Мосьондз звикає до батьківства і одночасно, запевняє, шукатиме винних у тому, що його донечка так і ніколи не побачить власну матір.