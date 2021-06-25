Світ

Сором і вдячність

Напередодні 80-річчя з моменту вторгнення вермахту в СРСР канцлерка ФРН Анґела Меркель нагадала, що ФРН визнає свою відповідальність за злочини нацистів. “Для нас, німців, це – привід для сорому – зазначила очільниця німецького уряду – не можна забувати, що ми – в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками”. При цьому фрау Меркель нагадала, що попри жахливі події війни, багато хто простягнув Берліну руку примирення. “За це Німеччина відчуває глибоку вдячність”,- підкреслила вона, відзначивши політику президента СРСР Михайла Горбачова, завдяки якій Німеччина змогла мирно возз’єднатися в 1990 році. Канцлерка ФРН торкнулася й недавніх подій на пострадянському просторі. Вона з великим жалем висловилася про те, що “активність громадянського суспільства в Росії а також в Білорусі, останнім часом обмежена – більш того, стала неможливою”. А.Меркель також додала, що анексія Росією українського Криму та підтримка сепаратистів на Сході України – порушення міжнародного права, наголосивши, що для Німеччини, як і для всього Європейського Союзу, це неприйнятно.

Не вкладається у жодні уявлення

13-й чемпіон світу з шахів, відомий опозиціонер режиму В.Путіна Гаррі Каспаров поділився думкою про систему міжнародної безпеки крізь призму анексії Криму. За його словами, цей акт агресії є ключовим кроком в плані денонсації будь-яких домовленостей. Якщо сильніша держава може, скориставшись сприятливим моментом, анексувати територію свого сусіда, не пред’являючи ніяких претензій, то це не вкладається в уявлення про міжнародне право. Між тим, нагадав Г.Каспаров, за період з 1991 до 2014 рр. жодна російська влада – Єльцин, Путін, Медвєдєв, знову Путін, жоден російський парламент – не висували ніяких територіальних претензій до України. В підсумку ж виявилося, що, застосувавши грубу військову силу, можна анексувати частину території сусідньої країни і розв’язати війну в її східній частині. На думку Г.Каспарова, це брутальний відхід від вектора руху людства, яке прагне до того, щоб знижувати градус насильства і щоб визначальні правові норми, зокрема щодо непорушності кордонів, у жодному разі не піддавалися перегляду.

Україна

Турборежим – вигадка чи реальність?

“Турборежим” – цим наукоподібним терміном нерідко характеризують стиль роботи українського парламенту опоненти. Однак, на думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, нині Рада працює з тією ж швидкістю, що і раніше. І кількість законопроєктів, які парламент ухвалює зараз за день, приблизно така сама, як і була на початку роботи вищого законодавчого органу країни. За його словами, “турборежиму” як такого не було – це вигадали журналісти. “Ми проходимо іноді 20 законопроєктів. І якщо порівняти з першими днями нашої роботи, плюс-мінус буде той самий результат”, – сказав Д. Разумков. Водночас, як зазначив він, якщо говорити про швидкість розгляду законопроєктів, то вона таки може бути вищою. “Можна годину говорити, обговорювати один законопроєкт, але, як показала практика за ці 2 роки, в переважній більшості це можна зробити і за 17-20 хвилин. Це на якість закону не впливає”, – підсумував “турборежимну” тему спікер Верховної Ради.

Він просто спить

Нинішнє відносне благополуччя з COVID-19 не повинно вводити в оману і, тим більше, притупляти пильність. На думку знаного лікаря Євгена Комаровського, коронавірус в Україні активізується у жовтні. “Коли риба перестає клювати, це не означає, що вона відступила. Вона просто зараз спить. Коронавірус зараз нікуди не відступає, він просто чекає зручної ситуації. Вона прийде, як тільки ми закриємо вікна. Це буде в жовтні”, – сказав він. За словами відомого фахівця, вірус переноситься на сотні метрів завдяки потокам повітря. Потрапляючи в вентиляційні системи, він може переноситися з однієї кімнати в іншу. Тому головне в профілактиці не маски (хоча вони потрібні) і не рукавички (які потрібні, але практично марні), а саме активна вентиляція приміщень і спілкування на свіжому повітрі. “Світ покінчить з коронавірусом, коли буде захищена головна категорія людей, яка є переносником інфекції, – діти”, – зазначив Є.Комаровський.

Прогрес у ліквідації бідності

Ця інформація – для тих, хто борсається в болоті безнадії й не бачить жодних перспектив: Україна піднялася на дев’ять позицій у щорічному рейтингу сталого розвитку. Наша країна посіла 36-те місце серед 165 держав. Рейтинг сталого розвитку публікує ООН і фонд Bertelsmann. Він оцінює розвиток країни в економічній, соціальній та екологічній сферах. У рейтингу Україна випередила Ізраїль, Грецію, Люксембург і Росію. Найвище в ньому розташувалися Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина та Бельгія. Уперше з 2015 року середній глобальний показник індексу виявився нижчим за показник попереднього року. “Зниження обумовлене зростанням рівня бідності та безробіття після спалаху пандемії COVID-19. Доки панує пандемія, не може бути сталого розвитку та економічного підйому”, – йдеться у звіті. У жодній з базових категорій Україна не погіршила свої позиції, а найбільший прогрес показала в досягненні мети “повсюдної ліквідації бідності в усіх її формах”. Ось так. А ви, несвідомі й необізнані, на щось там нарікаєте…

Тернопілля

Чупакабра і Ной у ковчезі

Після напруження останніх місяців тернополяни, здається, розслабилися: з вельми умовного дотримання маскового режиму і допустимої кількості пасажирів у громадському транспорті можна зробити висновок, що коронавірус загнаний у глухий кут. Натомість почали докучати інші напасті, як от паскудна рослина з доволі безневинною назвою “борщівник” а також уже призабутий варіант колишньої “Чупакабри”. Кажуть, істота доволі люта, ненажерлива і спритна – принаймні настільки, що досі її лише бачили, але не впіймали. Це, звісно, насторожує і навіть лякає людей, але не настільки, щоб геть відбити в них охоту від повсякденних справ, зокрема заробітку на хліб насущний. Задля цього двоє метких мешканців обласного центру організували виготовлення та збут амфетаміну. Після його вживання багатьом, напевно, море ставало по коліна. Уже без психотропного сприяння, а цілком реально виявилися по коліна у воді мешканці “файного” міста після нещодавньої сильної зливи. Власники транспортних засобів просто боялися рушати з місця, щоб не втопити свої авта. Для повноти картини катаклізму не вистачало, мабуть, лише біблійного Ноя у ковчезі…