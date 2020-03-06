Світ

Коронавірус і німецька педантичність

Заходи безпеки з огляду на наступ таємничого і тому грізного коронавірусу існують для того, щоб їх дотримуватися. І не лише простими смертними, а й сильними світу цього – вірус, треба віддати йому належне, сповідує рівність у своїх “симпатіях” і здатен завітати до будь-кого. Наразі медики наголошують, що одним із головних засобів профілактики є чистота рук. Вочевидь, часті рукостискання – не найкращий спосіб її підтримати. Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер поставився до цієї справи з суто німецькою пунктуальністю і під час зустрічі з представниками об’єднань мігрантів в Берліні відмовився від рукостискання з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Коли фрау Меркель попрямувала до його стільця і простягнула для привітання руку, він жестом дав їй зрозуміти, що не бажає їй потиснути. Канцлер сприйняла ситуацію з гумором, і, під сміх присутніх, показала всім долоні, мовляв, ось які чисті.

“Армагедон” наближається?

Увага людства зараз зосереджена на коронавірусі, однак наявність однієї небезпеки зовсім не означає, що десь поруч не чигає інша. Ота, друга, практично повністю повторює сюжет кіноблокбастера “Армагедон”. У національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) спостерігають за величезним астероїдом 52 768 (OR2 1998), що наприкінці квітня пролетить на близькій відстані від Землі. «NASA підрахувало, що скеля рухається у нашому напрямку зі швидкістю близько 8,7 км на секунду або 19 461 миль/год (31 320 км/год). З таким темпом астероїд наблизиться до Землі 29 квітня», – йдеться у повідомленні. Також оптимістично зазначається, що якщо астероїд впаде на Землю, то станеться глобальна катастрофа і колапс цивілізації. То, може, саме час махнути рукою на отой зловісний Covid-19 і чимскоріш шукати в морі поблизу Китаю найкращого на світі бурильника і споряджати його з командою відчайдухів на отой 52 768 (OR2 1998)?

Україна

Весна прийшла – час саджати?

На позачерговому засіданні парламенту, присвяченому зміні уряду, Президент Володимир Зеленський нагадав правоохоронним органам про те, що вже весна. І що саме час… правильно – саджати. На його думку, українські “аграрії” в мундирах з цією справою явно зволікають, отож він хотів би зробити їм від себе два подарунки. Перший – календар, що має нагадати про пору року. Другий – Кримінальний кодекс. В. Зеленський висловив підозру, що дехто із службових осіб його не має – вкупі зі сподіванням, що він стане їхньою настільною книгою. Зі слів Президента виходить, що він дав силовим структурам такий бажаний для них carte blanche. Вони говорили, що потрібна лише політична воля – він її забезпечив. Просили також скасувати телефонне право – тепер ніхто не спускає зверху прізвища, на які треба звернути увагу. “Ми обіцяли громадянам боротьбу з корупцією. Зараз поки що навіть не нічия” – наголосив Володимир Зеленський.

Оригінальна заява володаря кількох “екс”

Колишній президент сонячної Грузії й теж колишній не надто вдалий одеський губернатор (а на додачу – ще й любитель екстремального лазіння дахами) Міхеїл Саакашвілі після деякої “творчої паузи” нагадав про себе. Нагадав, слід сказати, вельми оригінальною заявою. Він спрогнозував, що якщо Київ не здійснить коригування політичної системи, Україна може розпастися на п’ять держав, оскільки місцеві олігархи в різних частинах країни “обросли грішми і приватними арміями”. На думку володаря кількох префіксів “екс”, “будуть не просто злодії – буде сепаратизм, і Україна реально почне розпадатися. Ці люди нікуди не ступляться, вони готують інфраструктуру для того, щоб Україна перетворилася на ще п’ять Україн”, – сказав він. Словом, скотиняки, що з них візьмеш… А, може, батоно Саакашвілі виношує потаємну мрію? Адже якщо раптом Україна розпадеться на п’ять частин, то кожна з них стане приблизно розміром з Грузію і тоді, можливо, згадають про його досвід реформатора?

Спрацювали вчасно

Екс-нардеп Сергій Мельничук, якого затримали грецькі правоохоронці за запитом РФ, уникнув нагоди спробувати раціон російського СІЗО і познайомитися з розпорядком дня у ньому. Така можливість йому “світила” з огляду на “нахраписту” політику Росії в Інтерполі, стараннями якого й було затримано колишнього командира добровольчого батальйону “Айдар”. В Греції С. Мельничук перебував разом з дружиною і сином. РФ обвинувачує його в убивстві двох чи більше людей на території Ростовської області. Грецький суд вирішив по-своєму і звільнив українського політика, зазначивши, що той може безперешкодно залишити територію Євросоюзу. Відбулося це, як сказав сам С. Мельничук, завдяки тому, що посольство України в Греції та його адвокат “спрацювали вчасно”. Щодо самого обвинувачення, то за словами екс-комбата “Айдару”, Росія приписала Луганщину, де він воював, до Ростовської області, тим самим показавши, що анексувала частину Луганської області.

Тернопіль

Світовий тренд з місцевими “родзинками”

Тернопілля не стало відокремлюватися від решти світу і віддало належне тренду протистояння коронавірусу. Доповнивши місцевою “родзинкою”, до якої можна було б поставитися з гумором, якби за нинішніх обставин вона не була несусвітньою дурістю: не зовсім адекватний (чи зовсім неадекватний) суб’єкт завідомо неправдиво повідомив поліцію, що його кум (!) контактував з китайцями – з усіма можливими нині наслідками. З приводу коронавірусу була скликана і чергова сесія облради – всупереч рекомендаціям не збиратися багатьом докупи. Попри це, життя йде своїм ходом: водії гасають так, що прилад Trucam ледве встигає фіксувати порушення (понад 2 тис. з початку року); місцевий очільник несподівано перетворився з господарника на розробника політичної теорії й виступив у популярній місцевій газеті із роз’ясненнями, в чому полягає суть української держави (судячи з пейзажу за вікном, вона передусім полягає у хаотичних новобудовах); 29-річна жителька одного з райцентрів примостилася на лаві підсудних, щоб розповісти (і відповісти) за давній як світ гріх: постачання хтивим самцям за кордоном наших молоденьких дівчат…

Ігор Дуда