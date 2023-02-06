Благодійний трейл «Королівський щедрик-2023» організували у Кременці. До забігу долучилися професійні спортсмени, а також аматори, серед яких – діти. Приєдналися до дійства також бігуни зі США та Індії.

Цьогорічний благодійний трейл «Королівський щедрик-2023» провели на підтримку бійців 85 батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Виручені кошти спрямують на придбання авто для військових. Як повідомив засновник забігу Сергій Яросевич, серед учасників п’ятого ювілейного забігу – чимало професійних спортсменів, хоча захід аматорський.

“Цього разу долучилося до дійства чимало дітей. Географія гостей дуже широка. Приїхали бігуни з сусідніх областей: Волині, Рівненщини, Хмельниччини, чимало учасників було з Тернопільщини. Були люди з Києва, загалом приїхали учасники з 28 міст. Дівчина-тернополянка, яка зараз живе у США (Огайо), бігла з нами ON-LINE. Колката Сіддхарт Джха з Індії живе у Тернополі, приїхав разом з дружиною Наталією, також біг”.

Найменшому учаснику забігу «Королівський щедрик-2023» – 3 роки.