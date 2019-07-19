Понад 30 учасників із різних об’єднаних територіальних громад, сільських рад і громадських організацій працювали у Вишнівецькій об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) над розробленням успішної формули міжмуніципального співробітництва.

– Палкі дискусії, представлення кращих практик від громад Тернопільщини, тривалі обговорення, робота в групах, спільно напрацьовані проекти і навіть майстер-клас із апсайклінгу, – каже радник із питань комунікації Тернопільського центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Волохатий. – Не день, а казка!

Принагідно експерт, який донедавна був заступником селищного голови із питань проектного менеджменту інвестиційної діяльності і розвитку, подякував Володимиру Кравцю та іншим організаторам за чудовий захід і запрошення.

Реформа додала місцевому самоврядуванню відповідальність

Власне, цей захід дійсно організувало керівництво Вишнівецька ОТГ. Методологічну допомогу забезпечив Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки програми «ULEAD з Європою/ULEAD with Europe» і Міністерства регіонального розвитку України. Причому і Вишнівецький селищний голова Володимир Кравець, і директор Тернопільського Центру розвитку місцевого самоврядування Віктор Литвинчук взяли активну участь у самому засіданні і дискусіях.

– Ніколи не міг подумати, що буду селищним головою, – розповідає Вишнівецька ОТГ Володимир Кравець. – Коли розпочалася децентралізація, я побачив реальні зміни в об’єднаних територіальних громадах Тернопільщини. Тоді я повірив у цю реформу, хоча не мав жодного стосунку до органів місцевого самоврядування.

Рішення балотуватися на посаду голови Вишнівецької ОТГ, за його словами, було одномоментним. Адже дивитися на те, як одягнуті у вишиванки псевдопатріоти, що опинилися при владі, вигукують «Слава Україні», а по суті нічого не роблять, вже було нестерпно.

– Реформа дійсно дала органам місцевого самоврядування кошти і повноваження, але додала й відповідальність, – продовжує Володимир Кравець. – Головне – правильно цими перевагами розпоряджатися. Мені люди у 2016-му повірили, я отримав майже 90% підтримки серед жителів громади. Думаю, за два роки свого головування їх не підвів.

Саме це і спонукало Володимира Кравця балотуватися у народні депутати в одномандатному окрузі №164. Мовляв, зробив у громаді, то зможу бути ефективним і у Верховній Раді.

«Мені вдалося знайти людей, які не просто ходять на роботу»

Одним із пріоритетів у роботі очільника ОТГ завжди була підтримка новітніх ініціатив, що врешті йтимуть на користь усій громаді.

– Робимо ставку на молодих, ініціативних, – пояснює він. – Але є у нас і досвідчені кадри. Я завжди можу опертися на своїх заступників, інших працівників селищної ради. Бережемо їх, хоча і не завжди є можливість закріпити. Бо і нашого краю торкається тенденція виїзду обдарованої і високопрофесійної молоді за кордон.

Міжмуніципальне співробітництво, на його думку, теж має принести користь Вишнівцю і не тільки. Адже йдеться про давно поширену у Європі і світі практику, де і бізнес, і громадський сектор, і місцеве самоврядування об’єднуються і співпрацюють.

– Кооперація зусиль і ресурсів завжди дає хороший результат, – вважає голова громади. – Важливо, правильно запустити процес і мати хорошу команду. Якщо в команді зібрані справжні професіонали і патріоти своєї справи – результат не забариться.

Володимир Кравець підкреслив, що успіх Вишнівецької ОТГ великою мірою залежав від спільної і злагодженої роботи команди.

– Мені вдалося знайти людей, які не просто ходять на роботу. Вони живуть цією роботою, – розповідає пан Кравець. – У команду входять молоді люди, які не зіпсовані «системою», а повні нових ідей і бажання їх втілювати. Багато вдалося досягнути у багатьох напрямках: освіта, розвиток інфраструктури, проектний менеджмент, робота з молоддю, співпраця з громадськістю. І це – тільки за 2 роки роботи. Попереду – чимало планів. Ми їх будемо втілюватися разом і в ще ширшому колі.

Власне, експерти провели опитування учасників Майстерні і визначили пріоритетні напрямки співпраці. Після цього присутні, об’єднавшись у групи, напрацьовували проекти. Загалом організатори обрали 4 теми. Над ними учасники і працювали. Робота була активною і ефективною. Тому організатори подіваються, що тепер гості заходу почнуть процес розвитку міжмуніципального співробітництва у своїх громадах.

Надія Новак