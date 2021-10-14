Концерт і квест: як у Тернополі відзначатимуть сьогоднішнє свято

Одразу чотири свята відзначають в Україні 14 жовтня. Це День захисників і захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці, Українського козацтва та День створення УПА.

З нагоди цих свят у місті пройдуть урочисті та пам’ятні заходи пройдуть в місті 14 жовтня.

О 9.30 на Микулинецькому кладовищі розпочнеться молебень та покладання квітів на могили загиблих воїнів АТО.

Об 11.00 на Театральному майдані розпочнеться святковий концерт з нагоди 79-річниці створення УПА та Дня захисників і захисниць України.

О 12.30 – урочистості з нагоди 25-річчя Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів, що на вулиці Коперніка.

О 13.30 в Українському домі «Перемога» розпочнеться презентація книги Марії Мацук «Репресоване дитинство».

О 17.00 біля пам’ятника Степану Бандері стартує квест «Скарби героїв України».