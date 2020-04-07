Ще два контрольно-пропускні пости облаштували на в’їздах до Тернополя.

Про це повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Відтепер в обласному центрі перекриті всі напрямки національного значення.

Загалом в області облаштовано 14 контрольно-пропускних постів. Там зупиняють насамперед іногородніх, водіїв автомобілів на іноземній реєстрації, вантажний транспорт, – каже Богдан Шевчук. Водіям і пасажирам вимірюють температуру, у разі її підвищення рекомендують звернутися до сімейного лікаря або викликають бригаду швидкої допомоги.

«Минулими вихідними ми перевірили понад три тисячі транспортних засобів. Було виявлено у трьох водіїв температуру, порадили звернутися до сімейного лікаря. Далі працюємо у звичному режимі, патрулі їздять по вулицях. Сьогодні плануємо проводити профілактику, а вже завтра будемо застосовувати штрафи. Перекриті такі напрямки: Чернівецький, Хмельницький, Бережанський, Кременецький; на Львівській трасі КПП не ставили, бо у Зборові стоїть стаціонарний пост. Відтак перекрито всі автомобільні шляхи національного значення в місто».

Карантинні пости діятимуть, як мінімум, до 25 квітня. Мета цих заходів – запобігти занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19. На постах разом з поліцейськими чергують медики, рятувальники, а згодом залучатимуть і представників Національної гвардії.

Софія Романська

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