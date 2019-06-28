Тернополяни! Українці!

Щиро вітаю Вас з річницею ухвалення Української Конституції. Конституції – яка має довгу та славну історію.

Добрі демократичні звичаї народовладдя лягли в основу нашої першої кодифікованої Конституція у формі договору Гетьмана Війська Запорізького з козацтвом і старшиною укладеного Гетьманом Пилипом Орликом.

Підтримали цей почин автори Конституції Української Народної Республіки, Конституційних актів Західноукраїнської Народної Республіки та Карпатської України, де проголошувалася незалежність та територіальна цілісність України, як вільної демократичної, європейської держави на всій українській етнічній території.

Показово, що головний принцип Основних Законів Українських державних утворень – опора на міцне місцеве самоврядування.

Українці одні з небагатьох, хто умів поєднувати строгу військову дисципліну і централізацію перед лицем ворога та максимальну демократію і народовладдя в управлінні суспільством.

1996 року Україна зробила ще один крок до самоуправління і незалежності, коли після важких дебатів було ухвалено сучасну українську Конституцію на зміну радянській.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України.

То ж згадаємо у цей святковий день всіх творців Конституційних актів всіх Українських держав минулого. Віддамо шану авторам Конституції України 1996 року.

Тож нехай День Конституції додає нам сил та впевненості для досягнення поставлених цілей на благо України!

З Днем Конституції!

Слава Україні!

Міський голова Тернополя Сергій Надал