Фінал конкурсу краси «Міс Тернопіль 2021» відбудеться 14 червня. Захід пройде у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Минулого року конкурс не проводили через пандемію. А цього до його організації підійшли з новими силами та новими ідеями. У квітні відбувся кастинг. Для участі у конкурсі відібрали 18 дівчат віком від 16 до 24 років. Вони також мали відповідати таким критеріям: не бути одруженими, ріст від 168 сантиметрів, бути українкою. При відборі також звертали увагу на стиль мовлення, рівень володіння англійською мовою. Цього року у конкурсі беруть участь не тільки тернополянки, а й дівчата з районів. Майже два місяці конкурсанти напружено готувалися до значимої для них події.

– Окрім дефіле і репетицій у дівчат щодня є уроки з англійської мови, лекції по догляду за собою, з техніки мовлення, артикуляції, фотозйомки для різних торгових марок, заняття у спортзалі, – розповіла Юлія Мосейко, виконавча директорка конкурсу “Міс Тернопіль”. – Практично щодня по 7-8 годин вони витрачають на підготовку до конкурсу.

Ведуча конкурсу Ната Бенч переконана, що конкурс краси – це не тільки про красу, а й про цінності, соціальну позицію, про проекти, про успіх, про шлях до «Міс Україна». Для кожної конкурсантки це також випробування її власних сил, розвиток особистості, шлях у майбутнє.

– Незважаючи на пандемію та інші фактори, які впливають на проведення масових заходів, дівчата налаштовані на перемогу, – додає Nino, хореографка-постановниця конкурсу. – Кожна з них докладає чимало зусиль для того, щоб стати кращою. Усі ми знаємо, що праця над собою є найважчою. Дівчата щодня тренуються, репетиції по 2-3 години. І весь цей час ходити на підборах, посміхатися, випромінювати впевненість, не забувати про чарівність не дуже легко. До того ж 18 учасниць – це величезна конкуренція. Та думаю нам вдасться здивувати глядачів.

Засновник конкурсу «Міс Тернопіль» Володимир Заверуха розповів, що упродовж десяти років вони працювали по угоді з конкурсом «Міс Україна». Цього ж року вирішили зробили серйозний крок: зареєстрували у палаті патентів України торгову марку «Міс Тернопіль», яка захищена всіма авторськими правами. Відповідні документи організатори заходу отримають до кінця 2021 року.