З метою створення привабливої, святкової атмосфери для мешканців та гостей міста під час святкування 480-ї річниці Дня міста Тернополя та надання можливості суб’єктам господарювання, незалежно від виду діяльності проявити власні творчі здібності, оголошено конкурс «Квіткові композиції» 28 серпня 2020 року в парку ім. Т.Г.Шевченка.

Організатором конкурсу є виконавчий комітет міської ради. Конкурсом передбачено дві номінації:

– патріотичні букети та квіткові композиції на тему єдності і цілісності держави «Патріотична Україна»;

– квіткові композиції на тему «Тернопіль – серце Галичини»;

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання незалежно від виду діяльності.

Заявки для участі у конкурсі приймаються до 20.08.2020р. у відділі торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради: за адресою м. Тернопіль, вул. Коперника,1, тел. 40-41-37, 40-41-38.