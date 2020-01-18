Санітарне обрізання дерев проводять у Тернополі. Комунальники видаляють аварійні та сухі зелені насадження. Оскільки вони є небезпечними для жителів міста.

Восени комісія обстежила всі дерева у тернопільських паркових зонах та визначила їхній стан, потім склала акт обстеження тих зелених насаджень, що підлягають видаленню, – повідомляє управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР. Відповідно до висновку комісії, незадовільний якісний стан зелених насаджень в основному зумовлений дією людського впливу.

«Відбувається видалення тих дерев, які є сухі, хворі, пошкоджені, в яких спостерігається стовбурна гниль або ж підірвана коренева система. Такі зелені насадження несуть потенційну небезпеку життю і майну громадян. Кожне дерево, яке підлягає обрізанню або видаленню маркується спеціальною фарбою, після чого підрядні організації приступають до виконання робіт. Санітарне обрізання і видалення зелених насаджень проводиться лише у міжвегетаційний період та відповідно до порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджених Кабінетом Міністрів України».

На місці видалених дерев весною обіцяють висадити нові декоративні рослини.

Софія Романська