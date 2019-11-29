Тернопільські комунальні підприємства дослідили на предмет прозорості та публічності.

Подібний аналіз вже другий рік проводять громадська організація «Центр громадського моніторингу та аналітики» та Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.

Оцінювали підприємства за 25 індикаторами, які входять до трьох груп: “Інформування”, “Кадри та управління”, “Фінанси”. Максимальний бал, який може набрати КП становить 60. Якщо минулого року лідер рейтингу набрав 35 балів, то цього – 40.

– Аналіз робили на основі індикаторів Методології, – розповів Максим Макар, юрист Центру громадського контролю «ДІЙ!» В Тернополі. – Інформацію про підприємства отримували через інформаційні запити та аналіз сайтів Тернопільської міської ради, сайтів комунальних підприємств, Порталу відкритих даних та www.spending.gov.ua. Порівняно з минулим роком бачимо позитивні зрушення у плані прозорості комунальних підприємств. Зрозуміло, що малі підприємства не можуть повністю відповідати всім індикаторам, адже якщо у комунальному підприємстві працює 2-3 людей, займатись адмініструванням сайту просто нікому, і це велика проблема.

Лідерами у рейтингу прозорості і публічності залишаються “Тернопільводоканал”, “Тернопільський центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка”, “Тернопільміськсвітло”. Значно покращили свої показники КП “ТернопільІнтерАвіа”, КП ТМР “Масив”, КП “Еней”. Найкраще комунальні підприємства висвітлюють інформацію про продаж та оренду майна через систему ProZorro.Продажі; подають контактну інформацію і Статут. Найгірше вони виконують такі індикатори: оприлюднення річних звітів керівника; призначення керівника на конкурсних засадах; оприлюднення детального звіту про використання коштів статутного капіталу.

Керівник Центру громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі Василь Томчишин розповів, що подібне дослідження проводять також у Кропивницькому, Рівному, Чернівцях та Богуславі. У майбутньому планують порівняти рівні прозорості КП в кожній з цих громад.

Ольга Трач