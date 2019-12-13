Тернополян, які отримують субсидію, будуть перевіряти.

У зв’язку з тим, що цього року прийняли Закон “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”, змінять порядок цієї перевірки, повідомляють Т1 Новини.

Перевірятимуть субсидіантів місцеві управління соціального захисту та Держаудит служба України. Верифікація полягає у тому, аби перевірити чи правильну інформацію подали субсидіанти та чи законно вони отримують допомогу від держави.

Якщо ж інспектори все ж таки виявлять порушення, людину можуть позбавити субсидії та зобов’язати повернути гроші державі.