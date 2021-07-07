Через використання нелегальної праці підприємців притягуватимуть до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Про це повідомив начальник управління Держпраці в області Віталій Мариновський. Виявлятимуть неоформлених робітників за допомогою перевірок.

З липня у краї стартувала масштабна інспекційна кампанія на виявлення нелегальної робочої сили. Інспектори Держпраці відвідують роботодавців без попередження. “Інспектори праці перевірятимуть документи, що стосуються оформлення трудових відносин з працівниками. Також вони мають право наодинці або у присутності свідків спілкуватися з керівником та працівниками, заходити до будь-яких виробничих, службових чи адміністративних приміщень. Під час інспекційного відвідування інспекторам праці дозволяється робити фото, відео або аудіозаписи або ж – залучати правоохоронні органи. За використання незадекларованої праці до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців може бути застосовано кримінальну, фінансову та адміністративну відповідальність”, – зазначає Віталій Мариновський.

Фінансова відповідальність застосовується до юридичних та фізичних осіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями. Адміністративна відповідальність – до посадовців та до фізичних осіб-підприємців. Штраф за одного неоформленого працівника — понад 100 тис. грн.