Перевірки роботодавців щодо порушення трудового законодавства у Тернопільській області, які розпочалися першого липня, триватимуть три місяці.

Інспектори Управління Держпраці насамперед перевірятимуть тих, хто був попереджений про необхідність оформити трудові відносини з найманими працівниками, але не зробив цього. Про проведення позапланових перевірок у формі інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених працівників інспектори праці завчасно не попереджатимуть роботодавців та мають право прийти до них у будь-який час.

– Інспектори праці перевірятимуть документи, що стосуються оформлення трудових відносин з працівниками, – пояснив Віталій Мариновський, начальник Управління Держпраці – Також вони мають право наодинці або у присутності свідків спілкуватися з керівником та працівниками, заходити до будь-яких виробничих, службових чи адміністративних приміщень. Під час інспекційного відвідування їм дозволено робити фото, відео або аудіо записи або ж – залучати правоохоронні органи.

За порушення щодо оформлення трудових відносин передбачено три основні види відповідальності: кримінальна, адміністративна, фінансова. Фінансова відповідальність, за словами Віталія Мариновського, застосовується до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями. Адміністративна відповідальність – до посадових осіб підприємств та до фізичних осіб-підприємців. Причому, фінансова відповідальність може застосовуватись одночасно з адміністративною. На роботодавців може бути накладено штраф за виявлення незадекларованої праці, зокрема: не укладено трудовий договір, не повідомлено про найм Державну податкову службу, не сплачено податки. Також можуть оштрафувати за недопущення до проведення перевірки та за створення перешкод у її проведенні.