З 1 грудня 2021 року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму для різних категорій населення. Зокрема, для осіб, які втратили працездатність його підвищено з 1854 до 1934 гривень. Відповдно до цього, у Пенсійному фонді перерахували складові пенсійних виплат, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму.

– В Головному управлінні пенсійного фонду України в Тернопільській області провели перерахунок пенсій тим категоріям громадян, у складі пенсійної виплати яких є суми, які залежать від прожиткового мінімуму, – повідомив Володимир Івахов, заступник начальника Головного управління пенсійного фонду України в Тернопільській області. – Збільшено мінімальний розмір пенсії за віком, яка з першого рудня становитиме 1934 гривні. Збільшено доплату за понаднормовий стаж, за особливі заслуги, доплати відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», зросла щомісячна державна адресна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Зросла надбавка, призначена відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» і 1 грудня 2021 року вона становить 239,30 гривень. В області ми перерахували пенсії для 239272 осіб. З них пенсійні виплати підвищилися для 185424 пенсіонерів. Середній розмір підвищення становить 72,98 гривні

Зросли виплати у ще двох категорій пенсіонерів. Це ті, хто отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». На Тернопільщині їх є 2920 осіб. В середньому для них пенсія збільшилась на 107,70 гривень. Друга категорія – це громадяни, яким виповнилося 65 років, які не працюють і мають стаж не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Мінімальний розмір пенсії за віком для цієї категорії громадян повинен бути не меншим, ніж 40% мінімальної зарплати. З 1 грудня також зросла мінімальна зарплата з 6000 до 6500 гривень, відповідно, пенсія підвищилась з 2400 до 2600 гривень. Таким чином в області пенсії збільшились для 71,4 тисяч осіб з цієї категорії. Середні розмір підвищення складає 255,39 гривень.

Володимир Івахов додав, що для пенсіонерів, які продовжують працювати перерахунок пенсії, пов’язаний із збільшенням прожиткового мінімуму, а також мінімальної зарплати, буде проведено після того як вони звільняться з роботи або припинять підприємницьку діяльність.

Всі вказані пенсії перераховані автоматично. Підвищені виплати люди отримають з 4 до 25 грудня.

Фото із сайту Пенсійного фонду в області