Діти від 12 років в особливих випадках можуть вакцинуватися від COVID-19. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Імунізацію вже проводять у міській дитячій лікарні.

Рекомендації щодо щеплення дітей передбачало Міністерство охорони здоров’я області. Для імунізації визначено вакцину Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer. Щеплення можна проводити не за бажанням, а лише в індивідуальних випадках.

“Щеплення від COVID-19 можуть робити діти з онкологічними захворюваннями, з важкими захворюваннями, які можуть призводити до інвалідизації, дітям, які їдуть на спортивні змагання за кордон, також діти, які прибули зі-за кордону. Щеплення проводитимуться при наявності підтверджувальних документів. Наш заклад готовий до відкриття пункту щеплення на нашій базі. Ми вже маємо поодинокі звернення щодо вакцинації від жителів громади”, – каже медичний директор Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма.

Додамо, на Тернопільщині триває масова вакцинальна кампанія. Наразі щеплено від COVID-19 понад 160 тис. жителів краю.