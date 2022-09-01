Про брутальний випадок порушення усіх можливих норм і правил “За Збручем” повідомили читачі.

“Обабіч дороги на вулиці Текстильній ділки організували оптовий продаж українського чорнозему. Торгують камазами. Постійно приїжджають фури, в які завантажують цінну родючу землю.

Так, той самий найродючіший в світі чорнозем, за який проливають кров наші воїни на Сході та Півдні, боронячи рідну державу”, – пише Софія П.

Поруч державна установа – митниця, вулицею постійно курсують патрульні, муніципальна поліція… Але торгівля чорноземом триває, – обурюється жінка.

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