Сьогодні в Тернополі “Динамо” і “Зоря” в матчі між собою з’ясують, гравці якої з команд: а) піднімуть над головами Кубок України; б) виконають ритуальний чи то африканський, чи латиноамериканський танок із колективним підстрибуванням; в) сьорбнуть чи хильнуть з чаші кубка переможного шампанського.

“Файному” місту таки, як і обіцяли, довірили проведення фінального поєдинку – попри “проколи” матчу півфіналу “Агробізнес” – “Динамо”, коли, зокрема, проанонсовані 3 тисячі глядачів на стадіоні загадковим чином “розмножилися” до 10 (з гаком) тисяч.

В історії Кубка України “Динамо” і “Зоря” у вирішальному матчі зустрінуться вперше. Однак вболівальницька пам’ять підказує, що ці ж команди зустрічалися у фіналі Кубка СРСР ще в серпні 1974 р. Тоді, пригадується, трапився невеличкий (як на чий смак) конфуз: динамівці вийшли на гру в московських “Лужниках” у футболках із зображенням кубка. “Ви спочатку виграйте його”, – бурчали, за свідченням очевидців, футболісти “Зорі” на суперників у підтрибунному приміщенні стадіону. Зробити це підопічним В.Лобановського таки вдалося, але не зовсім легко і просто – лише у додатковий час голи Мунтяна, Блохіна і Онищенка принесли перемогу “Динамо” – 3:0.





Навряд чи в матчі сьогодні футболісти “Динамо” припустяться подібного етичного промаху й вийдуть у футболках із зображеннями Кубка України. Та фінал обіцяє бути впертим і навіть запеклим – амбіційний Віктор Скрипник, тренер німецького вишколу, безумовно, захоче втерти носа досвідченому “зубру” Мірчі Луческу. Зі свого боку румунський коуч “Динамо”, який вже назбирав цілу купу кубкових трофеїв на чолі “Шахтаря”, навряд чи переситився ними і, безумовно, бажатиме, разом зі своєю командою, красиво завершити вдалий (якщо заплющити очі на повну безпорадність у матчах 1/8 фіналу Ліги Європи проти “Вільяреала”) сезон. І вже майже точно, що сьогоднішній матч не буде схожим на фінал кількарічної давнини, коли “Інгулець” просто не тямив себе від щастя через те, що дістався вирішального поєдинку (хоча поєдинком це можна було назвати лише умовно) і поступився “Шахтареві”, як мовиться, в одні ворота – 0:4.

Судити кубковий фінал, до речі, довірено такому собі Юрієві Іванову. Він відомий тим, що має властивість опинятися в центрі скандалів, пов’язаних із арбітражем. Зокрема, не зарахував “чистий” гол “Олімпіка” у ворота “Шахтаря” в матчі 17 туру, що надихнуло президента “Олімпіка” на виверження “изящной русской словесности” в телеефірі. А дещо раніше він, як повідомлялося, потерпів від фізичного насильства з боку засновника “Агробізнесу” Олега Собуцького, після чого останнього начебто довічно відсторонили від будь-якої футбольної діяльності. Відсторонили типово по-українськи, тобто таким чином, щоб… не заважати йому займатися нею. Хочеться сподіватися, що кубковий фінал “Динамо” – “Зоря” буде позбавлений таких ексцесів.

А ось прогнози на нього від тернопільських футбольних оракулів:

В’ячеслав Хім’як, актор театру ім. Т. Шевченка – 3:1

Ярослав Мармаш, голова асоціації спортивних журналістів – 2:0

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 3:0

Зоряна Деркач, кореспондентка газети “Свобода” – 1:2

Андрій Дзюбановський, підприємець – 2:0

Микола Рудик, експедитор – 1:1 (перемога “Динамо” в серії 11-метрових)

В’ячеслав Дзюбенко, художник – 2:3

З нагоди завершення сезону дам і свій прогноз:

Ігор Дуда, журналіст – 2:1