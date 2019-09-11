Роботу із зарплатою більше десяти тисяч гривень пропонували роботодавці міста та області у Центрі зайнятості.

Десятого вересня тут відбувся ярмарок вакансій. Серед інших, пропонували роботу водіїв, в’язальників системних джгутів, менеджерів, товарознавця, адміністратора, електрика, головного бухгалтера.

Представники підприємств розповідали про вакантні місця, проводили презентації та співдбесіди. Також розповідали про можливості професійного навчання та підвищення кваліфікації.

Детальніше про це – в сюжеті TV-4.