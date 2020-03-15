Коронавірус не лякає легкоатлетів на Тернопільщині. Вони готуються до змагань лісовою місцевістю у Теребовлі. Бігуни долатимуть близько двадцяти п’яти кілометрів.

Легкоатлети тренувалися до забігу на традиційних суботніх дистанціях навколо Тернопільського ставу. Завтра учасники бігового клубу вирушають у Теребовлі, – зазначає координатор забігу Олександр Гром’як. Долучитися до змагань можуть всі охочі.

«Холодом чи короновірусом нас не злякати, а тому «Рандей» сьогодні відбувся вчасно. Всі заходи безпеки були дотриманні, намагались багато рухатись, менше спілкуватись, дотримуватись відстаней і вітатись усякими смішними способами. Завтра Ternopil Running Club планує спільний виїзд в Теребовлю. Виїзд о 7.00. Покриття: лісові стежки і дороги, болото, горби. Приєднуйтесь, хто готовий до пригод. Зі собою необхідно мати трейлове взуття».

Тернопільські бігуни переконані: активний спосіб життя допомагає загартуванню, а відтак і підсиленню імунітету.

Софія Романська